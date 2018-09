Forti raffiche di vento nel salernitano: danni e drammi sfiorati

Le forti raffiche di vento stanno mettendo in ginocchio il territorio salernitano, nelle ultime ore. In particolare, ad Angri, nel rione Quattro palazzi, il vento ha sradicato una antenna parabolica da uno degli edifici: la parabola si è conficcata sul tetto di una Citroen parcheggiata nel cortile. Fortunatamente, al momento dell’accaduto, non c’erano persone a bordo del veicolo: dramma sfiorato. Ancora, sempre nell'Agro, a Nocera in corso Vittorio Emanuele, l’ombrellone di un locale è stato spazzato via finendo in strada e sfiorando i passanti.

I disagi

Intanto, altri danni non sono mancati nel resto della provincia: i vigili del fuoco di Vallo della Lucania hanno provveduto alla chiusura della galleria Pantanelle tra Vallo e Ceraso, al km 138, su disposizione del Capo Squadra Claudio Martucciello. Su quel tratto, infatti, erano caduti grossi calcinacci. Tabelloni pubblicitari ed alberi caduti, poi, in numerose strade del capoluogo e non solo. Si raccomanda prudenza.