Danza in fiera 2018 firenze: sabrina saturno ospite in fiera

Mancano pochi giorni al più importante tra i grandi eventi internazionali di danza professionale, alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 22 al 25 febbraio 2018 ove docenti e coreografi provenienti da tutta Europa terranno masterclass, lezioni, audizioni, seminari per giovani e futuri danzatori. Tra i docenti ospiti, ci sarà Sabrina Saturno, nata a Salerno, già danzatrice con esperienze avvenute in Germania, Italia, Uk, oggi è insegnante e coreografa in centri di alta formazione professionale per la tecnica contemporanea. Già premiata nel 2017 durante la "Giornata mondiale della Danza" (UNESCO) conferendole il riconoscimento per la promozione della danza in Italia, e per la pubblicazione del libro "dalla Danza tutto deriva" improntato sulla didattica della danza per futuri insegnanti, è motivo di orgoglio per la città di Salerno riconoscere il grande talento della giovane artista che, attraverso la dedizione e la costanza, ha raggiunto notevoli risultati nel settore del balletto italiano. Per partecipare alla masterclass è possibile prenotarsi sul sito: www.danzainfiera.it