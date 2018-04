La danza si fonde con la medicina riabilitativa: tutto pronto per il "Madss"

La danza si fonde con la medicina riabilitativa, il 12 maggio, presso il Teatro delle Arti: specialisti e artisti saranno i protagonisti della quinta edizione del “MADSS (Medicina, Arte, Danza, Spettacolo, Scienza), la danza incontra la medicina riabilitativa”, evento che coniuga perfettamente le discipline artistiche con la scienza.

L'evento

L’evento, unico del genere in Italia, è nato dalla felice intuizione della dott.sa Annamaria Salzano, posturologa con la passione della danza, che seguendo le sue inclinazioni si è specializzata nelle lesioni e nella riabilitazione dei danzatori professionisti ed ha potuto così constatare l’esiguità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze di danzatori, maestri e allievi in rapporto alla cura e alla prevenzione delle patologie legate alle lesioni provocate dalla danza e dall’arte in generale.

L'obiettivo

Con MADSS, evento che sin dalla prima edizione vede al fianco della Salzano la dottoressa Fabiana Camuso e l’organizzazione a cura dell’Associazione Aula Magna, si è inteso far dialogare le diverse componenti per confrontare le varie metodologie riabilitative utilizzate avendo a disposizione i ballerini per effettuare prove pratiche per un confronto multidisciplinare teso al miglioramento della cura e, naturalmente, della performance finale.

La premiazione

Anche in questa edizione, che vede la direzione artistica di Amelia Salzano e Pina Testa, la conclusione è affidata alla cerimonia di premiazione del “Premio Madss” per la critica giornalistica, per la carriera nella danza e per i giovani talenti. Il convegno è accreditato per tutte le professioni sanitarie e dà diritto a 10 ECM