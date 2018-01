Danze Italia: il presidente Danilo Ravnic premiato come miglior influencer nel campo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ballerino, coreografo, critico, direttore artistico, Danilo Ravnic è considerato uno dei maggiori influencer nel campo della danza. “Non sono molto social, ma mi fa piacere sapere che i ragazzi si ispirano alle mie parole”. Sono felice di essere influente senza aver creato un personaggio, ma semplicemente esponendo i miei pensieri e le mie idee. È bello sapere che la mia passione è condivisa da tante persone”. Non è molto social, ma lo è sicuramente Danze Italia, l'organizzazione nazionale di cui è presidente, un ente organizzativo che ha lo scopo di far crescere le scuole di danza italiane offrendo corsi di formazione per gli insegnanti, concorsi, stage e workshop in tutta la penisola, ma anche a livello internazionale. Avvicinatosi al mondo dello spettacolo da bambino grazie alla propria famiglia (i genitori sono stati i primi, in Campania, ad avere una scuola di danza), Danilo Ravnic vanta collaborazioni con personaggi di chiara fama, basti pensare a Clementino, Club Dogo e Gue Pequeno. Giudice di gara e vincitore di premi, mette il suo curriculum e le sue doti artistiche al servizio della danza. “Uno dei nostri obiettivi” afferma “è quello di riportare questa disciplina in teatro, rivalutandola come arte e tirandola fuori dai palazzetti dello sport”. Progetti futuri? Raggiungere più pubblico possibile con Danze Italia, un ente che offre professionalità e competenza in maniera concreta: “abbiamo tantissimi danzatori di livello purtroppo costretti a lasciare il paese per mancanza di meritocrazia e spero di riuscire a dare una mano in questo senso. Il mio obiettivo principale è questo: aiutare quante più realtà possibili e diventare un punto di riferimento per i danzatori”.