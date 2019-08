Coppa Italia, daspato un tifoso granata dopo Lecce-Salernitana

Un tifoso della Salernitana aveva acceso un fumogeno a settembre 2018. E' ritornato allo stadio "Via del Mare" in occasione della recente partita giocata dai granata, valida per il terzo turno di Coppa Italia, è stato riconosciuto dalla Digos, identificato e denunciato. Per lui scatta il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Il comunicato della Questura di Lecce

Al termine dell’incontro di calcio Lecce-Salernitana, gara valevole per il terzo turno di qualificazione alla TIM Cup, disputatosi nella serata di domenica 18 agosto scorso presso lo stadio comunale “E. Giardiniero” di Lecce, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per utilizzo e porto di artifizi pirotecnici B.R., di Salerno, di anni 29, tifoso della squadra campana. L’uomo, in data 2 settembre 2018, in occasione della partita Lecce-Salernitana del campionato di serie “B” 2018/2019, nel corso della gara, aveva acceso un artifizio pirotecnico all’interno dello stadio locale violando le disposizioni di legge in materia di sicurezza nell’ambito di manifestazioni sportive. Individuato, a distanza di un anno, dal personale DIGOS presente allo stadio che lo ha riconosciuto da alcuni tatuaggi che aveva sulle braccia, è stato monitorato per l’intera durata dell’incontro di Coppa Italia della scorsa domenica, attraverso il nuovo sistema di videosorveglianza ad altissima definizione installato di recente presso la struttura sportiva e, quindi, a fine gara raggiunto dai poliziotti che lo hanno identificato e denunciato. Per lui è stata avviata la procedura per l’irrogazione del provvedimento DASPO.



