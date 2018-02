Ternana – Salernitana: tifoso granata lancia un petardo, scatta il Daspo

Daspo in arrivo per un tifoso granata di 28 anni, denunciato dopo Ternana – Salernitana. Il giovane, arrivato a Terni, in compagnia di altri 8 tifosi, è finito nei guai per aver lanciato un petardo all’interno del parcheggio ospiti.

La denuncia

Dalle indagini della Digos di Terni, in collaborazione con quella di Salerno, è emerso che è lui il responsabile dell'esplosione. E' stato così denunciato per lancio di materiale esplodente in occasione di manifestazione sportiva. Lo attende anche il Daspo.