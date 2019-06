Estate 2019, l'Arpac: balneabile tutto il litorale cilentano

Arriva una buona notizia per residenti e turisti che, in vista della stagione estiva, si recheranno nelle località turistiche del Cilento. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - riporta Infocilento - il mare che bagna le coste cilentana è totalmente balneabile. E’ quanto emerso dai rilevamenti effettuati lo scorso 23 maggio nel tratto tra Capaccio e Sapri.

La balneabilità

Via, dunque, i divieti presenti nei pressi della Foce del Testene ad Agropoli e anche nella zona Lago di Castellabate. Nella maggior parte dei comuni la qualità del mare, insomma, viene ritenuta “eccellente”; “buona”, invece, in località Ponte di Ferro a Capaccio Paestum, a Calanca di Camerota e sul lungomare di Sapri.