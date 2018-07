Estate 2018, migliora l'acqua del mare a Salerno: ecco dove ci si può tuffare

Migliora la qualità del mare a Salerno. E’ quanto emerge - rivela Il Mattino - dalle analisi svolte dall’Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che mostrano chiaramente come il mare salernitano, in particolare quello della zona orientale, sia pienamente balneabile.

I dati

Dalla zona che da dal Masuccio Salernitano a Torrione la qualità delle acque è “sufficiente”, mentre da Pastena all’imbocco della fascia costiera dei Picentini la balneabilità è garantita con circa 12 chilometri di costa. Sette le zone analizzate dall’Arpac. La prima area è quella Est Fium Irno dove la balneazione è stata interdetta fino a due mesi fa. I rilievi delle ultime settimane, però, hanno permesso la revoca del divieto di balneazione anche se le acque di quel tratto restano sotto controllo. A Torrione, altra area di classificazione, l’acqua diventa “sufficiente” fino al confine di quartiere dove le condizioni delle acque, per l’Arpac, diventano “eccellenti” con l’unica eccezione della spiaggia libera tra il Fuorni e il Picentino che sono considerate “buone”. Insomma, le aree di colore azzurro sono Mercatello, Torrente Santa Margherita-Pastena, Torrente Mercatello, Torrente Mariconda e Spiaggia a sud del porto “Marina d’Arechi”.

Il ripascimento

La novità di questa estate è rappresentata dalle dimensioni degli arenili cittadini che possono accogliere il doppio se non il triplo delle persone. Sono gli effetti del ripascimento dell’ultimo lotto delle spiagge cittadine, quello che si estende dalla foce del torrente Mariconda alla foce del fiume Picentino.