Castellabate è la meta preferita dei turisti stranieri: i dati della Banca d’Italia

Il Comune di Castellabate è stato promosso a pieni voti nella pagella compilata dai turisti stranieri che hanno fatto tappa nelle dieci località della provincia di Salerno con il maggior numero di visitatori.

L’indagine

I dati della Banca d’Italia, raccolti per l’indagine campionaria sul turismo internazionale, parlano chiaro: i turisti stranieri intervistati sono soddisfati dell’accoglienza e dei servizi. Primo posto assoluto per Castellabate con una votazione media complessiva di 9,64, seguito sul podio da Maiori e Positano. Castellabate inoltre vince per alcune categorie specifiche: la qualità degli alloggi, il buon cibo, la qualità delle informazioni e il costo della vita. I

Il commento

Soddisfatto il sindaco Costabile Spinelli dichiara in merito all’ambito traguardo raggiunto: