Covid-19, 4.459 contagi in Campania: oggi lo 0,41% dei tamponi è stato positivo

Risultano 4.459 i casi positivi al Covid-19 in Campania, su 83.592 tamponi effettuati. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, infatti, ha comunicato gli ultimi dati. Oggi, in particolare, 15 i contagi, su 3.652 test eseguiti nella nostra regione: solo lo 0,41% dei tamponi, dunque, è risultato positivo.

Ecco i numeri provenienti dagli ospedali

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 759 tamponi di cui 3 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 711 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- OspedaleSant'Anna di Caserta: sono stati processati 64 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 196 tamponi di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 157 tamponi di cui 5 risultati positivi;

- Laboratorio dell'Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 116 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 702 tamponi di cui 1 risultato positivo;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 88 tamponi, di cui 2 risultati positivi;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 217 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

- Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 307 tamponi di cui 2 risultati positivi.