Truffe informatiche, furti e droga: ecco i maggiori reati commessi nel Salernitano

Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati. Una media, riferita al 2018, che si conferma in calo rispetto all’anno precedente (-2,4%), in linea con la flessione che prosegue dal 2013, quindi cinque anni fa. Continua, invece, da ormai dieci anni l’esplosione delle truffe e frodi informatiche: ne vengono rilevate, in media, 518 al giorno. Sono questi alcuni dei principali trend che emergono dall’ Indice della criminalità elaborato dal Sole 24 Ore in base ai dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno e relativi al numero di delitti commessi e denunciati l’anno scorso.

I numeri della provincia Salerno

Truffe informatiche, furti, stupefacenti, rapine, tentati omicidi: sono questi i reati maggiormente denunciati nel corso del 2018. Il maggior numero riguarda le “truffe e frodi informatiche” (3262 denunce – 47esimo posto nella classifica nazionale); seguono i “furti in abitazione” (2119 – 82esimo posto), i “furti di auto” (2050 – 14esimo posto), i “furti con destrezza” (1155 – 52esimo posto) e i “furti in esercizi commerciali” (921 – 78esimo posto); poi vi sono le denunce legate agli “stupefacenti” (645 – 55esimo posto); le “rapine” (324 – 38esimo posto); le “estorsioni” (240 – 13esimo posto); gli "incendi" (139 – 17esimo posto); e ancora: i “furti con stappo” (149 – 34esimo posto); le “violenze sessuali” (51 – 91esimo posto); i “tentati omicidi” (31 – 14esimo posto); i reati di “riciclaggio e impiego di denaro” (28 – 27esimo posto), “associazione a delinquere” (13 – 21esimo posto), “omicidi volontari consumatisi" (9 – 28esimo posto); “associazione mafiosa” (6 – 5 posto); “usura” (4 denunce – 32esimo posto); “infantidici” ( 1 denuncia – 2 posto).