Ordinano datteri di mare ma Capitaneria e Finanza sequestrano i piatti

Ordinano datteri di mare ma Capitaneria di Porto e Finanza sequestrano i piatti. E' accaduto nel centro storico di Salerno. I clienti avrebbero voluto cenare a base di pesce ma al momento di assaggiare le prelibatezze sono stati bloccati dagli uomini della capitaneria e dai finanzieri che hanno fatto irruzione nel locale. Lo scrive il quotidiano Il Mattino.

La sanzione e il danno

Per i due gestori del locale è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Gli inquirenti ritengono che i datteri di mare e la loro commercializzazione siano oggetto di un giro d'affari illegale. Non solo il danno erariale ma anche quello ambientale: si calcola che ogni anno in Campania 70.000 metri quadrati di fondali vengano desertificati.



La foto che pubblichiamo è di archivio.