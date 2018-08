Sorpresa a Salerno, De Laurentiis fa la spesa in un supermercato di Torrione

Tanta curiosità, ieri mattina, nel quartiere di Torrione, a Salerno, dov’è arrivato a sorpresa Aurelio De Laurentiis.

La tappa

Dopo aver trascorso la mattinata in mare, il patron del Napoli è attraccato con il suo yacht nel porto turistico Marina d'Arechi. Poi è salito in auto e, lungo il tragitto, si è fermato al supermercato “Etè” situato in via Posidonia per acquistare viveri per gli ospiti che lo attendevano a bordo della sua imbarcazione. Con lui l’imprenditore Enzo Bove (proprietario dell’esercizio commerciale), che ha postato una fotografia sulla sua pagina Facebook. Molti clienti, tra cui diversi tifosi del Napoli, lo hanno fermato per scattarsi foto e selfie con lui.