"Ricostruiremo il ponte di Genova in 12 o 16 mesi", De Luca: "Vorrei riaprire i manicomi"

"Il groviglio burocratico-amministrativo è uno dei grandi problemi irrisolti dell'Italia. Quando sento dire ricostruiremo il ponte di Genova in 12 o 16 mesi, a me viene voglia di riaprire i manicomi. Ci vuole responsabilità quando si parla di cose così importanti". E' quanto ritiene e ha scritto sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Senza usare mezzi termini, il Governatore ha attirato numerosi like e consensi per la sua riflessione sul social network che punta l'attenzione sulle difficoltà e sui rallentamenti di crescita e sviluppo del Paese, legati, per l'appunto, agli aspetti burocratici previsti dal Governo.