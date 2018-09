No vax, De Luca: "I bambini che non sono vaccinati non entrano a scuola”

E' contro i no vax, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. In particolare, il presidente della Regione su LiraTv ha detto: “I bambini potranno entrare a scuola solo se vaccinati. Campania terra no vax? Falso. I bambini che non sono vaccinati non entrano a scuola”.

Il monito

Scagliandosi contro chi dichiara che la Campania sia terra no vax ha aggiunto: “Abbiamo registrato in questi giorni notizie false per quanto riguarda la vaccinazione in Campania, su un noto giornale nazionale si è titolato che la Campania è contro le vaccinazioni. È una notizia falsa per cui abbiamo chiesto la smentita, è una cosa abbastanza grave”.

L'appello del Governatore