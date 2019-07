Sicurezza in Campania, De Luca: "Ministro Salvini, detto il fuggitivo perché scappi dal Parlamento?"

"Ministro Salvini, detto il fuggitivo perché scappi dal Parlamento, reduce dai picnic a Mosca: quando ti decidi a istituire il presidio di Polizia al San Giovanni Bosco? Noi stiamo combattendo la camorra a viso aperto, rischiando in prima persona. Siamo stufi delle buffonate propagandistiche".

Non ha usato mezzi termini il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ieri, nel consueto appuntamento del venerdi su LiraTV: il presidente della Regione, dunque, chiede con forza un incremento dei controlli nel nostro territorio, per la tutela e l'incolumità dei cittadini.

Droga e vandali

Nel territorio napoletano, intanto, si continuano a registrare provvidenziali interventi da parte delle forze dell'ordine, come l'ultimo di ieri mattina della Polizia Ferroviaria che ha beccato 2 gambiani trovati in possesso di marjuana, nonchè un ragazzo di sedici anni che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, per aver svuotato un estintore nella stazione di Teano mentre l'amico riprendeva la scena in un video diffuso sui social. Gesto che gli è costato caro, visto che dovrà rispondere di imbrattamento e danneggiamento aggravato, mentre i genitori potrebbero ricevere una richiesta di risarcimento per i danni provocati.