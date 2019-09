Incendi in Campania, De Luca: "Dietro c'è la delinquenza organizzata"

"È del tutto evidente che in Campania il tema dei roghi riguarda molto la delinquenza organizzata e le lavorazioni in nero di piccole attività, che cercano di evitare gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti speciali attraverso pratiche illecite.

Quello ultimo di Battipaglia è di chiara matrice dolosa, l’Arpac giorni prima avevano trovato tutto ok e i proprietari sono gente onesta. Pianodardine è ancora da valutare"