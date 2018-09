De Luca torna sceriffo: ferma e fa identificare uno straniero in un supermercato

Il Governatore della Campania torna sceriffo di Salerno: Vincenzo De Luca, infatti, stamattina, in via Quaranta, era nella sua auto quando ha notato l’extracomunitario, un nigeriano 28enne, che si è introdotto nel supermercato.

Il blocco

A quel punto il presidente della Regione ha fatto fermare l’auto di servizio ed ha raggiunto lo straniero, scongiurandone eventuali gesti delittuosi. La Polizia Municipale ha trasferito l’uomo al comando di via dei Carrari per ulteriori accertamenti: senza documenti ma con tre cellulari, lo straniero è da due anni in Italia.