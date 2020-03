Emergenza Coronavirus: blitz di De Luca sul lungomare, il video

E' diventato virale in pochi minuti, il video diffuso su Facebook in cui si vede il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sul lungomare di Salerno. L'obiettivo del blitz è stato individuare e redarguire i trasgressori del decreto per il contenimento del Coronavirus.

I rimproveri

Furioso, il presidente della Campania, nel notare come molti cittadini, a piedi o in bici, non sembrino ancora aver rinunciato, in barba alle misure precauzionali anti-contagio, alla loro passeggiata. Passeggiata che, con l'entrata in vigore dell'ordinanza di oggi, potrebbe comportare la messa in quarantena fiduciaria, durante la quale la persona dovrà restare in casa. E in caso di uscite durante l'isolamento: sanzioni e provvedimenti di natura penale.

Ecco il video

