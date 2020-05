Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, inaugura i Covid Center presso gli Ospedali Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e di Maddaloni. La determinazione del Governatore Vincenzo De Luca ha fatto presa sui cittadini della Campania, che lo hanno ascoltato e seguito nelle direttive dell’Emergenza Coronavirus-Covid19, un modello, un esempio da seguire, un uomo pratico, intelligente a volte anche duro, ma efficace nel far rispettare le regole per il bene dei cittadini. Non e’ passata indifferente la sua spontaneta’ per sdrammatizzare un momento come questo. Il Presidente: “Abbiamo messo a disposizione dei cittadini rispettivamente altri 24 e 15 posti letto di terapia intensiva”. Anche se oggi, grazie alla lungimiranza avuta nelle prime fasi dell’epidemia, i nostri ospedali non sono in affanno come in altre regioni, continuiamo il nostro lavoro di prevenzione per essere pronti qualora, Dio non voglia, dovessimo trovarci dinnanzi ad una situazione di emergenza. La Campania ce la sta mettendo tutta, ma serve la collaborazione di tutti per lasciarci questa vicenda alle spalle. “Insieme possiamo farcela, dimostriamo di essere migliori di come ci dipingono”!

