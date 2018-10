De Luca porta le "Luci d'Artista" a Napoli: l'annuncio in tv

Vincenzo De Luca vuole portare le “Luci d’Artista” di Salerno a Napoli. E, precisamente, al rione Sanità. Ad annunciarlo è lo stesso governatore della Campania durante il consueto appuntamento settimanale su Liratv.

L’annuncio

L’ex sindaco del capoluogo salernitano parla di “atto di amicizia, cordialità, per i nostri amici del rione”. “Cercheremo di dare una mano, per quanto possibile, all’associazione commercianti della Sanità a Napoli che ci hanno chiesto un segno di attenzione nel quartiere”. E ricorda che “lì abbiamo realizzato un impianto di videosorveglianza”. Poi spiega: “Cercheremo di dare una piccola mano per fare un impianto di illuminazione artistica al rione Sanità. Mi pare una bella cosa. Per quel che potremo”, sottolinea ancora. Ma l’intento è chiaro: “Finanziare un progetto di luminarie natalizie”.