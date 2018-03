"Le cose vanno male in alcuni quartieri salernitani": il monito del Governatore De Luca

Dito puntato contro quel che non va a Salerno, da parte del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Con la campagna elettorale, sono ritornato a farmi qualche giro nei quartieri di Salerno: ci sono situazioni che vanno male - ha detto ieri il presidente su Lira Tv - Dobbiamo riprendere lavori di manutenzione".

I lavori

Ottimista, poi, per i cantieri: "Abbiamo stanziato i fondi a tutti i comuni, staremo con il fiato sul collo per far approvare i progetti esecutivi". Infine, circa i risultati elettorali, si è detto contrario "alle logiche ritorsive": "È necessario dare una mano ai cittadini e a chi ha vinto, perfino ai 5 stelle e alla Lega", ha concluso.