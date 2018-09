Blitz al supermercato, De Luca: "Ecco cos'è successo con l'extracomunitario"

“Ho trovato assolutamente sgradevole e inaccettabile una descrizione fatta di una vicenda che mi ha coinvolto. De Luca non ha allontanato nessuno che chiedeva l'elemosina”. Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca interviene rispetto all’episodio che lo ha visto protagonista in via Quaranta a Salerno.

La dinamica

Per l’ex sindaco la versione corretta è questa: “De Luca ha chiamato la Polizia municipale e ha fatto allontanare uno degli innumerevoli extracomunitari privi di documenti che, con atteggiamenti strafottenti, irriverenti e provocatori (in alcuni casi hanno aggredito e ferito le forze dell'ordine), esercitano attività di accattonaggio molesto. Questa è la versione reale e obiettiva dell'episodio”. Non solo. “L'extracomunitario privo di documenti è stato portato al Comando della Polizia Municipale per l'identificazione ed è stato multato con una sanzione di 250 euro. Che ovviamente non pagherà. Lo ritroveremo - conclude De Luca - essendo totalmente impotenti, domani o dopodomani davanti allo stesso supermercato a svolgere, con le stesse modalità, la stessa attività organizzata”.