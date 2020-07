Decreto Sicurezza, la Consulta boccia Salvini: "Sì all'anagrafe dei richiedenti asilo"

La Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, introdotta con il primo "Decreto sicurezza" (dl n. 113 del 2018) firmato dall’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

La decisione

Per la Consulta è incostituzionale la norma che vieta l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, in quanto viola l'articolo 3 della nostra Carta che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". "Irrazionalità intrinseca" ravvisa la Corte perché la norma prevista da Salvini non agevola le finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto. E "irragionevole disparità di trattamento" perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che devono essere loro garantiti. La sentenza è arrivata nel giorno (ieri) in cui era previsto al Viminale il quarto confronto interno alla maggioranza sulla modifica dei decreti. Il vertice è poi slittato al pomeriggio di martedì 14 luglio, ufficialmente a causa dei lavori dell'aula della Camera ai quali alcuni componenti delle delegazioni dovevano partecipare.

La reazione di Salvini: