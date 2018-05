"Deep", il docufilm sui caschi blu sarà girato a Salerno

Sarà realizzato dal 28 maggio al 1 giugno, a Salerno, il docufilm "Deep", cortometraggio nato dal progetto Blue Helmets of the Sea presentato lo scorso mese di novembre a Bruxelles.

I dettagli

Il progetto, promosso dall'istituto superiore “Santa Caterina da Siena-Amendola”, è stato selezionato come vincitore del Bando MigrArti per l’anno 2018. I caschi blu del mare vogliono contribuire al recupero dei beni archeologici in mare ma anche promuovere iniziative per la pulizia del mare ovunque nel mondo. In occasione del primo ciak saranno presenti sul set la presidentessa mondiale Cmas Anna Arzhanova, il consigliere del ministero Mibact-MigrArti Paolo Masini, il segretario generale dell'Anvcg Roberto Serio ed il produttore esecutivo del film Giuseppe Milazzo Andreani.

La delegazione sarà accolta lunedì 28 maggio, alle 11, dal sindaco Vincenzo Napoli e dal vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Eva Avossa, all'interno della stanza del primo cittadino.