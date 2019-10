Commemorazione dei defunti, visita al cimitero: ecco il dispositivo di traffico a Salerno

In occasione della Commemorazione dei defunti, tanti salernitani raggiungeranno il cimitero di Brignano per ricordare i propri cari che non ci sono più. Le strade che conducono al cimitero saranno inevitabilmente congestionate dal traffico cittadino e il Comune di Salerno ha non solo provveduto ad aumentare la presenza di agenti di polizia municipale in strada ma ha anche emanato il consueto dispositivo di traffico nei giorni clou, in vigore dal 1° novembre al 3 novembre.



Il dispositivo di traffico

In occasione della Commemorazione dei Defunti, dalle ore 17 e fino a 30 minuti dopo la chiusura dei cancelli del cimitero prevista alle ore 17.30 dal 1° al 3 novembre, ecco gli obblighi e i divieti. Via di Brignano: senso unico di circolazione con direzione di marcia mari-monti per tutti i veicoli dall'ex canile municipale fino all'intersezione con via Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Da quest'ultima strada, senso unico di circolazione con direzione di marcia monti-mare su tutto il tratto compreso con l'intersezione di via di Brignano. Su via Irno: senso unico di circolazione con direzione di marcia centro-periferia su tutto il tratto compreso tra ponte Rouen e il ponte sovrastante il parco Salid. Ai veicoli provenienti da Fratte e che percorrono via Irno in direzione centro, giunti all'altezza del ponte che sovrasta il Parco Salid, è fatto obbligo di svoltare a destra e di instradarsi sul ponte. Dalle ore 7 alle 18.30 dei giorni 1, 2 e 3 novembre è previsto divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli a via di Brignano (entrambi i lati della carreggiata), via Sant'Alfonso Maria de' Liguori nel tratto che va dal passaggio a livello all'innesto via Irno lato monte della carraggiata. Divieto anche sulla rampa che conduce all'ingresso principale della "D'Agostino". Sulla destra del senso di marcia, divieto dall'alto verso il basso, cioè dal bivio che conduce allo stabilimento Antiche Fornaci fino al secondo cancello del cimitero.

Gli autocarri

Dalle ore 7 alle 20, fino al 3 novembre, divieto di transito per autocarri di portata superiore a 35 quintali in via Sant'Alfonso Maria de' Liguori e via di Brignano.