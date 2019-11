Degrado nel quartiere Q2: l'interrogazione di Celano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED ORALE

Il sottoscritto consigliere Comunale, dott. Roberto Celano,



Premesso che

- in ogni quartiere della città si lamenta degrado ed assenza di manutenzione di ogni genere;

- in particolare nel quartiere Q2, nei pressi del Centro Sociale, i residenti lamentano condizioni di assoluto abbandono;

- in particolare si evidenzia l'assenza assoluta del servizio di spazzamento, con rifiuti abbandonati e foglie che cospargono marciapiedi e manto stradale;

- le caditoie sono completamente ostruite per la presenza di fogliame e di rifiuti di ogni genere;

- il marciapiede presenta zone con la pavimentazione divelta, con pericolo per l'incolumità dei passanti;

- il manto stradale, ai bordi ricoperto da fogliame, presenta buche che, in particolare in occasione delle piogge, diventano un pericolo per i pedoni ma anche per i motocicli che passano;

- gli alberi non vengono manutenuti, le radici hanno ormai divelto le aiuole e la pavimentazione limitrofa alle stesse;

- le condizioni di vivibilità della zona sono indecenti e lontanissime dagli standard europei che taluni inopportunamente continuano a menzionare;

TANTO PREMESSO

Chiede per Sapere

- se e quando l'Amministrazione intenda intervenire per assicurare ai residenti del quartiere Q2, nei pressi del Centro Sociale, condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, avviando una programmazione di manutenzione ordinaria in zona che riguardi il verde pubblico, gli alberi, il manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi;

- quando si intenda intervenire per bonificare la zona in cui si evidenzia la completa assenza del servizio di spazzamento e per ripulire le caditoie, evitando le nefaste conseguenze di cui già le prime piogge hanno dato avvisaglia.



Il Consigliere comunale

Roberto Celano