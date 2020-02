"Non buttate l'indifferenziato": Salerno si sveglia con la spazzatura in strada

"Non buttate l'indifferenziato", aveva annunciato il Comune per far fronte ai disagi provocati dallo sciopero dei lavoratori di Salerno Pulita. Molti cittadini, però hanno disatteso la raccomandazione dell'amministrazione e la città si è svegliata con la spazzatura in strada.

Il degrado

Le foto che vi proponiamo, realizzate da Guglielmo Gambardella, sono state scattate in alcuni quartieri della zona orientale. La città si è svegliata con decine di sacchetti in strada, pantofole, scatole di medicinali. Spazzatura a via Florenzano, via Robertelli via Muratella, via Posidonia, piazzetta Tafuri, nel mercato di Torrione.