Rotatoria nel degrado a Buonabitacolo: la denuncia del comitato dei cittadini

Il 14 luglio scorso sono state organizzate la Giornata della Legalità e la Cena Urbana “White Event” a Buonabitacolo. Ai due eventi fu invitata anche Katia Ricciarelli come testimonial. Al convegno erano state invitate anche altre personalità, ma non parteciparono, come il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il 17 luglio le manifestazioni furono trasmesse anche su Rai 1 al programma tv “Uno Mattina”.

Il caso

In occasione dei due eventi furono piantati ulivi e fiori alla rotatoria all’ingresso del paese che collega il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro. Fu anche messo vicino alla rotatoria un cartello con la scritta “Città di Buonabitacolo” . Il cartello, però, fu tolto il 15 luglio. “La rotatoria – denuncia il comitato dei cittadini - adesso è piena di erbaccia e i fiori sono coperti dalla vegetazione alta”. Per il comitato è un “fatto grave che la rotatoria all’ingresso di Buonabitacolo sia già in queste condizioni . Altri cittadini stanno pubblicando su Facebook foto di immondizia nel paese . Speriamo che la situazione non peggiori”.

