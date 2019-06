Degrado e disagi a Torrione, Celano e Russomando scrivono al sindaco

I consiglieri comunali, Roberto Celano e Ciro Russomando hanno denunciato il degrado nel quale "versa Torrione Alto" e hanno inviato una interrogazione a risposta scritta e orale al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

La nota

"Il quartiere di Torrione Alto - scrivono - versa in condizioni di assoluto abbandono ed i residenti convivono con le inefficienze amministrative sul fronte della raccolta dei rifiuti, igiene urbana ed in condizioni di insicurezza. Abbiamo - inascoltati - più volte sollecitato interventi risolutivi per creare condizioni di maggiore sicurezza nel quartiere. Le strade del quartiere Torrione Alto sono state ulteriormente degradate per la posa della Fibra ottica. Le arterie non sono state più risistemate, come avvenuto in alcune altre zone di Salerno, con conseguenti pericoli per l'incolumità di motociclisti e pedoni"

La richiesta

I consiglieri chiedono di sapre se "l'Amministrazione intenda finalmente rispondere in maniera concreta e risolutiva alle istanze dei salernitani di Torrione Alto che chiedono servizi più efficienti e maggiore rispetto per un quartiere sempre più degradato ed abbandonato; se si intenda immediatamente risistemare le strade dissestate del quartiere anche al fine di evitare possibili problemi di incolumità per chi percorre le suddette arterie, con possibile danno erariale per l'Ente".