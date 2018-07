Degrado urbano a Pellezzano in Via Gigante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il sindaco Napoli dovrebbe prendersi anche egli cura della città che difetta di tanti passaggi pedonali che sono stati cancellati(via diaz o la piazza vicina ad esempio) e dovrebbe far mettere più cesti per i rifiuti che si riempiono fino a tracimare e mettere gente che controlla per non parlare della cacca dei cani che è un arredo urbano molto diffuso