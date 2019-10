Degrado e abbandono in via Laspro: Celano scrive al sindaco

Il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale sul degrado in cui versa, ormai da tempo, via Valerio Laspro.

La denuncia

Celano scrive nero su bianco: “In svariate zone della città i residenti lamentano uno stato di vergognoso abbandono e sollecitano interventi risolutivi da parte dell'amministrazione. I residenti di via Laspro evidenziano la situazione di degrado in cui versa la suddetta arteria, richiedendo la pulizia del costone oggetto di frane, con materiale di ogni genere che invade il marciapiede rendendo arduo il passaggio ai pedoni”. Celano, inoltre, ricorda che “si tratta di una strada di passaggio che, oltretutto, conduce ad una scuola elementare ed è, dunque, percorsa anche da bambini con estrema difficoltà e pericolo”. E che su tale costone “insiste una pianta di pioppo che pare in costante pericolo di essere sradicata da possibili folate di vento”. Per questo chiede di sapere “ se e quando l'amministrazione intenda risolutivamente intervenire per dare risposte alle istanze ed alle preoccupazioni manifestate dai residenti di via Laspro che lamentano pericoli per i pedoni e in particolare per i bambini della scuola elementare che percorrono con difficoltà un'arteria piena di rifiuti (che occupano gran parte del marciapiede) e degradata” conclude l’esponente dell’opposizione.