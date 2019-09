Deiezioni canine a Salerno, ecco quanto costano al Comune: la mappa delle strade

Costano 4 mila euro al mese le deiezioni canine non raccolte dai padroni ai cittadini residenti nel comune di Salerno. Questo comportamento da parte dei soliti “incivili” - riporta Il Mattino - ha costretto l’amministrazione comunale ad affidare il servizio di rimozione straordinaria dei “bisogni” degli amici a quattro zampe ad una cooperativa specializzata che richiede un impegno di spesa trimestrale. Due gli interventi massicci, effettuati sia a marzo che a maggio, effettuati sia nel centro cittadino che nella zona orientali per una spesa complessiva di 20.128 euro.

La mappa

Le strade dove si trovano la maggior parte di deiezioni canine non raccolte sono: via Luigi Guercio, via Volontari della Libertà, via XX Settembre, via Abella Salernitana nella zona orientale, ma anche in Largo San Giovanniello in centro. Fino al 30 settembre prossimo il Comune spendere altri 30.193,20 euro per rimuovere le deiezioni che si vanno ad aggiungere ai fondi già spesi.