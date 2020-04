Covid-19 e raccolta delle deiezioni canine: servizi mirati a Salerno città, 2 sanzioni

Agenti della Municipale in azione, mercoledì: avvalendosi della collaborazione di personale della Società Salerno Pulita, i vigili hanno predisposto la bonifica dell’area con la rimozione delle deiezioni presenti sul suolo pubblico e alla sanificazione della stessa. Ieri, poi, personale del Nucleo Operativo-Decoro Urbano del Comando, ha effettuato un servizio mirato, in abiti civili, nella stessa Piazza Gian Camillo Gloriosi, al fine di accertare l’osservanza delle norme regolamentari sulla detenzione di animali domestici, in particolare relativamente all’abbandono di deiezioni sul suolo pubblico, per non pregiudicare l’attività di bonifica del giorno precedente e per il giusto mantenimento delle condizioni igieniche del luogo in questo particolare momento di piena emergenza sanitaria, controllando la regolare movimentazione delle persone in rispetto delle prescrizioni in atto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

Sette persone, dall’autocertificazione in possesso, sono risultate tutte residenti nei pressi di Piazza Gian Camillo Gloriosi e tutte munite dell’attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. Di tali cittadini, tuttavia, due sono stati sanzionati per la mancata microcippatura dei loro cani. Il monitoraggio continua.