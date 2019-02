Non raccoglie le feci del suo cane: cittadino multato a Salerno

Continua il giro di vite dalla Polizia Municipale contro l’abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.

Il report

Nell’ultima settimana gli agenti del comando di via Dei Carrari e gli ispettori ambientali comunali hanno elevato ben 18 multe grazie, in particolare, alle indagini svolte anche tramite i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Questa mattina, intanto, una persona è stata sanzionata in via Carmine per non aver provveduto alla raccolta delle deiezioni sul suolo pubblico prodotte dal suo cane.