Curiosità a Camerota, i Delfini danno il benvenuto alla primavera: il video

Un venerdì da ricordare, quello di ieri, per un gruppo di turisti in visita a Marina di Camerota: come mostra il video dell'equipaggio Cilento a Vela Marina di Camerota, Cilento Sail, dei delfini si sono avvicinati alla costa, sorprendendo tutti i fortunati spettatori che si trovavano sul lungomare.

Emozioni e sorrisi in Cilento, beneauguranti per la stagione estiva.