Delfino morto sul lungomare di Torrione, accertamenti in corso

Trovato sul lungomare di Torrione, tra i lidi Scoglio 24 e Aurora, un delfino senza vita. Di pochi giorni fa, il ritrovamento di una tartaruga morta, per cause da appurare.

L'intervento

Allertata, dunque, la Capitaneria di Porto, per la rimozione della carcassa del delfino e per far avviare gli accertamenti del caso.

(Foto di Francis Dulay)

