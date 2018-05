Incanto e "giochi acquatici" in Cilento: arrivano i delfini

Salti, piroette, un gioioso tentativo di salire a bordo: incanto e suggestione in Cilento, a poche centinaia di metri dalle spiagge di Scario. Durante una gita in barca, alcuni turisti si sono imbattuti in un branco di delfini. Non è raro assistere a questo spettacolo mozzafiato in costiera cilentana: pochi giorni fa, i delfini avevano deciso di tuffarsi e farsi notare a Pisciotta.