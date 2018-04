Della Greca neo assessore al bilancio: la replica di Celano

Dopo l'ufficializzazione della nomina di Della Greca, neo assessore comunale al bilancio, si registra la replica di Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia: "Della Greca, già dirigente del Comune di Salerno, asserisce che sarebbe pronto a farsi da parte, se emergesse poi l'esigenza di nominare un politico".

Le due ipotesi

Tale nomina, secondo Celano, può essere interpretata in due modi. La prima: "Un commissariamento di fatto dell'attuale dirigente del settore finanziario. Nominare, infatti, assessore il predecessore dell'attuale dirigente non è proprio un atto di fiducia per chi c'è". La seconda: "Della Greca, risaputamente uomo del "sistema", avrebbe l'evidente funzione di tenere in caldo la poltrona per quanto sarà magari possibile il ritorno del più piccolo di famiglia - dice Celano riferendosi a Roberto De Luca - ed è per questo che avrebbe già dichiarato la disponibilità a farsi da parte all'occorrenza".