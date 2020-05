Fonderie Pisano, la proprietà a De Luca: "Percorso condiviso per la delocalizzazione"

Dopo le dichiarazioni del governatore della Campania Vincenzo De Luca sul possibile stop all’attività delle Fonderie Pisano, intervengono i vertici dello stabilimento di via Dei Greci di Salerno. Il vice presidente Guido Pisano dichiara: “Sul piano tecnico-giuridico siamo ancora una volta pienamente disponibili a dimostrare l’assoluta rispondenza dello stabilimento di Fratte alle normative vigenti ed al rispetto, confermato nelle varie visite ispettive , dei rigorosi limiti imposti".

La reazione

Pisano entra nel merito della vicenda: "Siamo fermamente convinti che soprattutto nella circostanza odierna, legata alle condizioni provocate dalla pandemia e dalla crisi economica in atto, ​ non si possa procedere a mettere in campo decisioni che non immaginano un futuro sia ​ per i lavoratori che per la azienda da tempo pronta a rendere operative risorse e progettualità competitive. È per queste motivazioni – dichiara l’imprenditore salernitano – che siamo disponibili fin da subito a immaginare insieme con la Regione Campania e il suo Presidente un percorso condiviso che, con tempi definiti, ​ individui un sito alternativo a quello attuale in una area industriale della nostra provincia​ che continui a garantire​ lavoro e capacità produttiva, così come abbiamo fatto fino ad oggi”. “Siamo convinti che le Fonderie ​rappresentino la base della industria meccanica nazionale e che le Fonderie Pisano siano un ulteriore elemento in grado di contribuire alla nostra economia e non un’opzione di cui liberarsi senza valutare con obiettività tutti gli elementi che ne fanno un’azienda con personale locale qualificato, inserita nei mercati internazionale​ ed ​adeguata a continuare la propria vicenda economica e produttiva” conclude Pisano