Controlli presso il mercato di Battipaglia: 3 denunce, un'espulsione

Controlli serrati, da parte della Polizia, presso il mercato settimanale di Battipaglia: lo scopo è ridurre il fenomeno di borseggi, scippi e furti in generale, nonché reprimere la vendita di prodotti con marchi contraffatti o alterati di prodotti commerciali. Così, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno fermato ed identificato tre persone, di origine senegalese, denunciandole per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'identificazione

Gli stranieri sono stati identificati per A.S. 37enne, regolare sul territorio italiano e munito di permesso di soggiorno; Y. S. 42enne, regolare sul territorio italiano e munito di permesso di soggiorno, I. B. 49enne, irregolare sul territorio italiano ed inosservante ad un precedente

decreto di espulsione.

Le denunce

Da un controllo, sono emersi a carico di A.S. e I. B. pregiudizi specifici in merito all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi e per ricettazione. A seguito del controllo, è emerso che A. S. era in possesso di 2 giubbotti, 2 borse, 27 paia di scarpe di varie marche e colori, griffati, presumibilmente contraffatti e di illecita provenienza, mentre Y.S. aveva 6 borse ed un borsellino di vari colori e marche ed infine, I. B. possedeva 65 borse e 46 borsette e borsellini di vari colori e marche. Tutta la merce è stata sequestrata. Al riguardo, gli stranieri non hanno fornito adeguate spiegazioni circa il luogo, la data di acquisto della merce esposta e il costo complessivo della stessa ed, infine, non hanno esibito nell'immediatezza del controllo documenti fiscali o di viaggio. Un quarto cittadino extracomunitario, in occasione dell'intervento della Polizia, è riuscito a fuggire, disperdendosi tra la folla ed abbandonando la merce esposta, alias 41 orologi di vari marchi, tutti recuperati dai poliziotti. I tre senegalesi sono stati pertanto deferiti all'Autorità Giudiziaria. Nei confronti di I. B., previo nulla osta da parte del P.M di turno, è stato emesso un nuovo Decreto prefettizio di espulsione. Per l'extracomunitario è scattato anche l'Ordine del Questore di lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni.