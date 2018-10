Trasporto studenti: denunciati i conducenti "abusivi" a Nocera, altri due arresti

Sono finiti nei guai alcuni conducenti di bus, nell'Agro. A Nocera Inferiore, infatti, stamattina, gli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno identificato l’autista di un pullman privato da trenta posti che, poco prima, aveva trasportato numerosi studenti presso i vari istituti scolastici cittadini.

I controlli

All’atto del controllo, il conducente è risultato privo della prescritta patente di guida necessaria per condurre un veicolo di tale portata. I successivi accertamenti hanno fatto emergere che l’autista, un uomo di 55 anni originario della provincia di Napoli, era gravato da precedenti specifici per falsità in documenti in quanto già anni prima aveva falsificato la propria patente di guida attribuendosi la categoria “D”, mai conseguita. Inoltre il pullman, di proprietà di un uomo di 40 anni residente a Scafati, è risultato anche privo di assicurazione, senza revisione ed adibito abusivamente al trasporto scolastico. Le due persone sono state, pertanto, denunciate rispettivamente per le violazioni al codice della strada commesse (Guida senza aver conseguito la patente per gli automezzi pesanti, circolazione di mezzo pesante senza copertura assicurativa, senza revisione e senza cronotachigrafo). Il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro e fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziale.

Le due condanne

Nel corso della settimana, inoltre, gli agenti del Commissariato hanno eseguito due arresti: un uomo di 60 anni residente a Nocera Inferiore, destinatario di una condanna per bancarotta fraudolenta a tre anni di reclusione di cui una parte già scontata, è stato rintracciato in collaborazione con la Squadra Mobile di Padova nel capoluogo patavino e successivamente tradotto a Nocera, dove è stato sottoposto ai arresti domiciliari per scontare la pena residua di alcuni mesi. Infine, un altro 50enne residente a Nocera Inferiore, destinatario di una condanna ad anni uno di reclusione per falsificazione di documenti, è stato sottoposto ai domiciliari per scontare la condanna.