Lungomare, blitz del consigliere Santoro: "Panchine e arredi nel degrado"

Il consigliere d’opposizione Dante Santoro ha effettuato un sopralluogo sul Lungomare di Salerno, denunciando lo stato di degrado e rimarcando la situazione fatiscente di panchine ed arredo urbano:

“L’ amministrazione delle vergogne sta facendo sprofondare il lungomare di Salerno in uno stato pietoso di degrado. Addirittura decine di panchine rotte e pericolanti aspettano da anni una semplice riparazione – il consigliere Santoro incalza - Abbiamo segnalato questa situazione incresciosa a chi di competenza ed attiviamo il nostro fiato sul collo per chiedere dignità per il nostro fronte mare ed ottenere il “miracolo” della riparazione delle panchine . Il fronte mare di Salerno dovrebbe essere la prima fonte di ricchezza e l’orgoglio della nostra città, invece è preda di abbandono ed incuria a causa dell’ inettitudine e del disamore di chi ci governa. Continuiamo la nostra battaglia per chiedere di rispettare e valorizzare il fronte mare”.