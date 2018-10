Vallo di Diano, guardia medica denunciata per interruzione di pubblico servizio

E' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, un uomo, guardia medica presso un Comune del Vallo di Diano. A coglierlo in castagna, i militari di Sala Consilina: l'impiegato era alla guida della propria auto, per recarsi presso il servizio di continuità assistenziale per l’arco orario notturno.

Il caso

Tuttavia è stato accertato che il medico aveva la patente di guida sospesa dal gennaio 2018: non poteva garantire le visite mediche domiciliari presso gli utenti richiedenti, turbando in tal modo la corretta esecuzione del servizio pubblico.