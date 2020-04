Esce nonostante i domiciliari: denunciato 40enne di Amalfi

E' stato denunciato un 40enne di Amalfi. I carabinieri, ieri, hanno beccato l'uomo in strada, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ad Atrani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Come riporta Il Vescovado, a nulla sono valse le futili giustificazioni: il 40enne che è stato condotto in caserma per gli atti di rito.