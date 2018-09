Controlli dei Nas in tutta Italia: nei guai un falso psicoterapeuta del salernitano

Controlli serrati, in ambito sanitario, da parte dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, in tutta Italia: tra le numerose irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma anche l’esercizio abusivo della professione e l’interruzione di servizio di pubblica utilità continuato in concorso.

La denuncia

Nel salernitano, una persona, titolare di uno studio medico, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania con l’accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria. L’uomo, sedicente psicoterapeuta, sottoponeva i pazienti a sedute terapeutiche e curative, senza aver conseguito alcuna abilitazione professionale: ricorreva anche a cure ipnotiche. L'uomo, dunque, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.