Rapina a mano armata a Padula: denunciato un operaio

Serrate, le indagini dei carabinieri di Sala Consilina per individuare il responsabile della rapina a mano armata che si è consumata lunedì scorso, in una tabaccheria in località Tempone, a Padula.

La denuncia

E' stato denunciato un operaio 30enne del posto che, secondo la ricostruzione dei militari, nel tardo pomeriggio avrebbe fatto ingresso nell’attività commerciale armato di pistola, per mettere a segno il colpo e fuggire, come riporta Ondanews.