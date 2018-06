Prosegue la derattizzazione, interventi Comune-Asl: ecco la mappa

Dopo l'invasione di topi, in molti casi favorita anche da cumuli di rifiuti lasciati in strada dagli incivili, il Comune di Salerno ha preso contromisure ed è già partito il programma di derattizzazione. In aggiunta, personale di Salerno Pulita e tecnici dell'Asl sono intervenuti stamattina in via Mobilio, via Irno, Corso Vittorio Emanuele, via Premuda e zone collinari.

Senso civico

"Non sono preoccupato e non c'è nessun allarme - ha detto l'assessore comunale all'ambiente, Angelo Caramanno - Abbiamo un po' di giorni di quiete anche da un punto di vista meteorologico; il programma di derattizzazione procede spedito; l'Asl opera e il Comune coordina e sovrintende. L'intervento capillare è necessario ma non sufficiente. Faccio appello al senso civico: chi si accorge di anomalie e di comportamenti sbagliati di pochi cafoni, segnali e denunci. Se sugli scogli del lungomare vengono lasciati avanzi di cibo, non c'è derattizzazione che tenga".

Il rischio calcolato

"Non è possibile portare a termine l'intervento di derattizzazione sotto i tombini: non è consentito, si rischia l'inquinamento delle falde acquifere - precisa l'assessore all'ambiente - Non a caso, si usano le esche in superficie, cioè le "T" che talvolta vediamo in strada. Il rischio è calcolato: il topo si muove in superficie perché è talvolta attirato da quelle esche".