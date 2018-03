Derby Salernitana-Avellino, chiudono diversi esercizi per ragioni di sicurezza

Serrande abbassate per diverse attività, nei pressi dello stadio Arechi, domenica, in occasione del derby tra Salernitana e Avellino. Come richiesto dal Questore, Pasquale Errico, dunque, per ragioni di sicurezza, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura, dalle ore 12.30 alle 19, di diversi locali e negozi della zona in cui si disputerà la partita.

I locali interessati

Scatta l'ordinanza di chiusura, dunque, l'11 marzo, per il Dipark, il Modo, il Movie Cafò, Bon.fi. srls, di Braciami, il chiosco Specialità Bavaresi, nonchè per il centro benessere Fun fitness, il Daytona game, il The Space e per lo Sweet Meet Cafè. Almeno 300, gli agenti che verranno impiegati per assicurare l'ordine pubblico.