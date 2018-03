Derby Salernitana-Avellino, si lavora al piano sicurezza: 300 agenti all'Arechi

Massiccio schieramento di forze dell’ordine in vista del derby Salernitana-Avellino che si disputerà domenica, alle 15, allo stadio Arechi. Al lavoro, in queste ore, le Questura di Salerno e Avellino per elaborare un piano che possa garantire la sicurezza prima, durante e dopo la partita ai tifosi granata e agli ospiti.

Il piano

Secondo indiscrezioni saranno almeno 300 gli agenti di Polizia impiegati ad assicurare l’ordine pubblico. E, molto probabilmente, verrà chiusa la metropolitana, mentre le aree attorno allo stadio saranno interdette al transito veicolare. Non è escluso, inoltre, che, come accaduto in altre circostanze, vengano posizionati anche i container tra la Curva Nord e gli altri settori.